Titres-services: les aide-ménagères approuvent l’accord social

Cet accord met fin à une longue période de tensions et de négociations entre les interlocuteurs sociaux des titres-services. Depuis l’accord interprofessionnel signé en juillet 2021, la FGTB, la CSC et la CGSLB réclamaient de meilleurs salaires et un meilleur remboursement des frais de déplacement pour les aide-ménagères. Une revendication aiguisée par la flambée des prix des carburants. Le front commun syndical a mené ces derniers mois des actions ciblant plusieurs entreprises du secteur, accusées par les syndicats de réaliser de plantureux bénéfices.