Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines en grève les 23, 24 et 25 juin

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier.