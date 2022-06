Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier.

2. Coups de couteau à la gare de Tournai: une dame entre la vie et la mort

Important déploiement de services de secours, ce jeudi matin, à la gare de Tournai. Vers 7h30, un homme a assené plusieurs coups de couteau à une dame, son ex-compagne, dans le tunnel sous voies. Un juge d’instruction est descendu sur les lieux. La circulation ferroviaire a repris normalement en début d’après-midi.

3. Une maison explose dans le quartier des Vennes à Liège

Stupeur dans le quartier des Vennes, à Liège, sur le coup de 14h55. Un grand boum a retenti et secoué tout un pâté de maison. En cause, un incendie qui se déroulait à l’étage d’une maison de la rue de Stavelot et qui a provoqué une explosion dans un second temps. Des débris du toit ont été éjectés jusqu’à deux rues de là.

4. Macron, Scholz et Draghi sont arrivés à Kiev

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi se sont rendus jeudi matin à Irpin, une des villes de la banlieue de Kiev devenue symbole des destructions et atrocités commises pendant l’occupation de la région par l’armée russe en mars, a constaté l’AFP sur place.

5. Voici le nouveau plan de réforme du foot belge: 16 en D1, 16 en D2 et avec playoffs

Après un premier plan recalé début juin, Lorin Parys a envoyé son projet remodelé aux clubs avant l’AG de vendredi.

