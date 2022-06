" O n a obtenu des avancées concernant le remboursement des frais de déplacement, point sur lequel les négociations se sont enlisées pendant dix moi s, rappelle Ben Debognies (CSC). L ’intervention pour le déplacement domic ile-travail passe de 75% à 90% de l’abonnement social. Le remboursement des kilomètres parcourus entre deux clients est pratiquement doublé: 28 cents/km au lieu de 13 ou 15 cents auparavant. Et c’est valable dès le premier kilomètre!"

Pour les aides-ménagères qui se déplacent à vélo, l’indemnité passe de 23 à 25 cents du kilomètre. Les travailleuses qui font en plus des courses pour leurs clients seront elles aussi mieux dédommagées: 40 cents/km au lieu de 21 cents uniquement pour ses déplacements particuliers.

Toutes ces augmentations seront appliquées dès le mois de juin 2022. Elles concernent 90% des 150000 travailleurs du secteur des titres-services.

Salaire: une hausse rikiki

L’augmentation des salaires sera sans doute moins appréciée des aides-ménagères: 5 cents par heure, soit une hausse de 0,4%. " On est limité par la loi de 1996 sur le blocage salarial. 5 cents, c’est trop peu! ", regrette le syndicaliste.

Les aides-ménagères seront dans la rue lundi pour réclamer, avec d’autres secteurs, une augmentation décente de leurs revenus. " Il faudrait une revalorisation de 1 € par heure à moyen terme pour atteindre les salaires minimum appliqués dans le secteur du nettoyage industrie l ".

Autres avancées: l’échelle barémique sera désormais liée à l’ancienneté sectorielle et non plus à l’ancienneté chez un même employeur; le nombre de jours travaillés donnant droit à une prime de fin d’année a été adapté (de 65 à 30 jours).

Cet accord social n’est qu’un premier pas, les négociations sont loin d’être terminées, préviennent les syndicats.