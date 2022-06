Canicule: les réglementations pour améliorer les conditions de travail

Il est difficile de travailler avec cette chaleur, mais les employeurs doivent respecter la loi du 4 août 1996 sur le bien être au travail pour que leurs salariés soient dans de bonnes conditions. Des mesures strictes sont à mettre en place dans les entreprises lorsque les températures dépassent certains seuils, qu’on soit en période de canicule ou non. Les limites de température et les règles sont néanmoins différentes selon le type de travail effectué. Les employés de bureau font un travail considéré comme léger tandis que les personnes qui sont dans la construction font un travail lourd, voire très lourd.

"Pour déterminer ces températures, on doit utiliser un thermomètre globe humide qui prend la température, mais qui tient également compte de l’humidité et du rayonnement," explique Olivier Marcq, expert juridique pour l’entreprise Acerta Consult. Celui-ci va permettre de calculer l’indice de température globe humide (WBGT, de l’anglais wet-bulb globe temperature).

"S’il fait 30 degrés à un thermomètre normal et 35% d’humidité, il y a des tables de conversion qui donnent à peu près 22,7 degrés sur thermomètre globe humide. Pour les personnes qui font du travail lourd ou très lourd, les températures vont sans doute dépasser les mesures alors que pour les personnes qui font du travail de bureau, il faudrait 29 degrés sur le thermomètre globe humide," détaille-t-il.

Les mesures à mettre en place par les employeurs

Quand ces seuils de température sont atteints, les employeurs doivent consulter les médecins du travail et prendre des mesures pour faciliter les conditions de travail de leurs employés. "Ça reste vague mais dans les faits, si c’est quelqu’un qui travaille à l’extérieur, l’employeur doit lui fournir une casquette ou un chapeau, offrir des boissons rafraîchissantes en quantité appropriée et éventuellement mettre une toile solaire au-dessus du chantier," développe Olivier Marcq. "Si on est dans un local fermé, il va falloir prévoir des dispositifs de ventilation ou d’air conditionné. Si malgré tout ça il fait quand même encore relativement chaud, d’un commun accord en discussion avec le médecin du travail on peut prévoir des pauses, par exemple toutes les heures faire un quart d’heure de pause pour aller dans une salle où il y a de l’air conditionné."

Il arrive cependant que certains espaces de travail soient impossibles à rafraîchir à cause de leur localisation ou des machines utilisées. "Si ce n’est pas tenable, malgré les mesures mises en place, l’employeur peut envisager de mettre les travailleurs en chômage temporaire pour intempéries. Si la chaleur rend le travail impossible temporairement, on pourrait suspendre le contrat de travail et les travailleurs pourraient avoir le droit à des indemnités de chômage pour cette période-là," complète l’expert juridique.

Short ou costume dans les bureaux?

Lorsque le thermomètre affiche plus de 30 degrés, la tentation de troquer son costume contre une tenue plus légère est grande. Dans les bureaux, chaque employeur peut décider du dress code de son entreprise. "Si le règlement de travail ne stipule pas expressément que les hommes ne peuvent pas porter de short ou qu’ils ne sont pas obligés d’opter pour un certain dress code, ces derniers auront théoriquement le droit de se rendre en short au travail. Bien sûr, le bon sens sera également toujours de rigueur…" précise l’experte juridique Catherine Mairy dans un communiqué de l’entreprise Partena Professional.

Le télétravail, démocratisé par la crise du Covid, peut apparaître comme une solution lorsque la température est trop élevée dans l’entreprise. "L’employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à être en télétravail, ça doit toujours être d’un commun accord," clarifie Olivier Marcq. Si un employé veut se rendre sur son lieu de travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour obtenir une température raisonnable.