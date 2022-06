Wallonie: ces communes qui produisent le plus/le moins d’énergie solaire

"Cela fait une dizaine d’années, depuis l’époque des fameuses aides gouvernementales, que la demande n’avait plus été aussi forte pour le photovoltaïque en Wallonie, assure Benjamin Wilkin, secrétaire général de l’asbl Énergie Commune. Désormais, c’est l’instabilité du marché énergétique qui pousse tout le monde vers le solaire. Et qui fait que les fournisseurs et les installateurs de panneaux enregistrent une hausse très importante de la demande depuis plusieurs mois."

En "pleine croissance exponentielle", le photovoltaïque wallon – qui représentait près de 193.000 installations fin 2021 – devrait vivre une année 2022 "similaire ou presque à 2012", estime même Benjamin Wilkin. "D’après les derniers chiffres, les commandes actuelles sont même 2,5 fois plus importantes qu’il y a dix ans. La dynamique est telle qu’on pourrait donc atteindre des chiffres records, comme en 2012. Et 2023 devrait être du même acabit pour peu que les délais de livraison soient respectés." Ce qui n’est pas certain dans un marché où certaines pièces se font rares et où le transport coûte de plus en plus cher.

La Flandre loin devant

Reste que, malgré ses récents efforts, le sud du pays continue d’être à la traîne en termes de production solaire photovoltaïque. Ainsi, en Belgique en 2021, la Wallonie n’a produit que 1.500 Gwh de cette énergie contre 5.000 Gwh en Flandre. Un fossé qui s’explique en partie le niveau des revenus flamands, plus élevés, mais pas seulement…

"Dans le cas présent, l’argent ne fait pas tout, déclare Benjamin Wilkin. Les Flamands ont peut-être plus de moyens que leurs voisins francophones mais ils ont aussi un côté entrepreneurial plus développé que le nôtre. Et puis, sans doute qu’une partie des Wallons a été refroidi par le feuilleton des certificats verts et l’impact négatif de cette saga politico-économique."

L’est et le Luxembourg en exemple

Encore loin de faire aussi bien qu’en Flandre, le solaire wallon peut toutefois compter sur quelques communes pour montrer l’exemple à suivre. Exemple avec Thimister-Clermont, le meilleur élève de la région, où l’on a produit 1.474,4 kWh/habitant en 2021. Soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’un congélateur dernier cri.

"De façon plus globale, en Wallonie, deux régions tirent leur épingle du jeu lorsqu’on évoque la production d’électricité solaire: les cantons de l’est et le Luxembourg, détaille le secrétaire de l’asbl Énergie Commune. Pour les communes germanophones, ça s’explique par l’influence de l’Allemagne et un certain pragmatisme." Mais si à l’est, le facteur est plus culturel, au sud, il est plutôt financier. "Dans le Luxembourg, le pouvoir d’achat est plus important car une part non-négligeable de la population travaille au Grand-Duché où les salaires sont plus attractifs. Investir dans le photovoltaïque est donc plus abordable pour ces Wallons."

Seul paradoxe: le Brabant wallon où le revenu moyen, plus élevé que la moyenne régionale, ne se ressent pas dans la production solaire. "Peut-être que le principal frein est alors d’ordre idéologique, politique, s’interroge Benjamin Wilkin. Dans tous les cas, c’est bien la preuve que plusieurs facteurs entrent en compte dans ce genre de réflexion." Et que la Wallonie a encore du chemin à parcourir avant de tripler ses installations photovoltaïques actuelles.