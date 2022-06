Les criminels les plus dangereux, tels que terroristes et délinquants sexuels, par exemple, sont exclus du projet.

Cette mesure avait déjà été appliquée pendant la crise du coronavirus pour préserver les prisons, ce qui avait conduit à la libération de quelque 200 détenus en 2020.

Le gouvernement devrait décider vendredi de remettre le couvert jusqu’à la fin 2024. La Chambre devra ensuite approuver la loi.

La surpopulation reste croissante dans les prisons. Une série de mesures avait permis de réduire le nombre de détenus à environ 9.500, mais le nombre de détenus a de nouveau augmenté pour atteindre exactement 11.134 - l’un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés et environ 1.600 de plus que le nombre de places disponibles.

De plus en plus de prisonniers sont libérés de manière anticipée. Alors que 77% des détenus condamnés à trois ans ou plus ont purgé au moins la moitié de leur peine en 2017, ce chiffre est tombé à 69% l’an dernier. La baisse chez les détenus purgeant au moins les deux tiers de leur peine est encore plus prononcée: de 66% en 2017 à 54% l’an dernier.