Ryanair: la rencontre entre syndicats et direction toujours en cours, une décision sera prise jeudi

Direction et syndicats belges de Ryanair se sont retrouvés mercredi pour aborder la négociation d’une nouvelle convention collective de travail. Les discussions patinent depuis de nombreuses semaines car les propositions du transporteur ne respectent pas la législation belge sur le travail, affirment les syndicats chrétiens flamand ACV Puls et francophone CNE, seuls représentés au sein de la compagnie irlandaise à bas coûts. Les deux organisations dénoncent également l’absence d’une direction RH basée en Belgique et connaissant la législation sociale qui s’applique.

La rencontre était toujours en cours en fin d’après-midi. Dans la foulée, les délégués syndicaux devront se prononcer sur le contenu des propositions. Aucune décision quant à un potentiel mouvement de grève dans les jours à venir ne sera donc prise avant jeudi après-midi, prévient Didier Lebbe mercredi soir.

Selon le secrétaire permanent CNE, il est question d’une action de trois jours, qui pourrait avoir lieu fin juin ou début juillet et s’étaler sur un week-end. En Espagne, le personnel de cabine entend par exemple arrêter le travail pendant 6 jours, les 24, 25 et 26 juin ains que les 30 juin et 1er et 2 juillet. Mardi, c’est un syndicat portugais qui a appelé le personnel de la compagnie irlandaise à bas coûts à une grève de trois jours, également du 24 au 26 juin, afin de protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.

D’autres pays encore, dont la Belgique donc, pourraient suivre tandis que le patron de la compagnie, Michael O’Leary, a déjà affirmé qu’il ne ferait aucune concession sous la menace d’une grève.