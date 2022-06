L’ADEPS lance un appel aux bénévoles dans les clubs sportifs:«Sans volontaires, ça ne va pas le faire»

Une campagne accompagnée d’un spot vidéo à découvrir ci-dessous.

"L’objectif de cette campagne est d’inviter toute personne qui le souhaite, et notamment les jeunes et leurs parents, à s’investir dans le volontariat au sein du club sportif de son choix. Nous avons voulu répondre à une demande des clubs et des fédérations sportives. En effet, depuis la pandémie, beaucoup de clubs ont vu une baisse de l’engagement au sein du mouvement sportif. Pour continuer à se développer, les fédérations ont besoin de bénévoles. Cela peut prendre des formes très diverses, qui vont de la logistique à l’aide administrative", souligne Valérie Glatigny.

Après une première vague sur les réseaux sociaux du 13 juin au 2 juillet (qui correspond pour plusieurs sports à la période d’inscription dans les clubs pour la saison prochaine), une seconde vague sera lancée à la fin des congés d’été. Des sportifs de haut niveau relaieront la campagne à travers leurs réseaux sociaux.

La campagne – pour laquelle un budget de 100.000 euros a été débloqué - vise également le besoin de bénévoles au sein des clubs sportifs relevant du handisport.

Un retour à l’activité sportive organisée

Les derniers chiffres des fédérations sportives montrent qu’au 31/12/2021, le nombre global de sportifs était revenu à son niveau d’avant-COVID. Une bonne nouvelle pour le monde sportif, même si des disparités subsistent, notamment entre certains sports indoor et de contact (plus impactés par la pandémie) et les sports en extérieurs.