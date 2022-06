Covid: plus que 5 centres de vaccination wallons ouverts lors des vacances d’été

En accord avec les équipes médicales locales et étant donné la faible densité de l’habitat en région luxembourgeoise, la province du Luxembourg mettra quant à elle son centre de vaccination en pause durant les mois de juillet et août. Les réseaux locaux de vaccination, via médecins et pharmaciens, prendront le relais durant cette période.

Durant cet intermède estival, la vaccination restera toutefois accessible dans les pharmacies pilotes de Wallonie ou via les cabinets des médecins généralistes participants, précise le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Toutes les informations pratiques relatives à la vaccination (horaires et localisation des centres, prise de rendez-vous, liste des pharmacies et informations?) sont disponibles sur le site internet www.jemevaccine.be ou via le 071/31.34.93.

Les autorités wallonnes recommandent enfin aux personnes qui partent prochainement en vacances à l’étranger de s’informer suffisamment tôt au sujet de l’obligation de vaccination et des mesures sanitaires en vigueur dans chaque pays.