3 corps découverts à Kessel-Lo: l’autopsie exclut l’hypothèse d’un drame familial

L’autopsie a fait apparaître un grand nombre de blessures chez les trois victimes. Et notamment des blessures de défense, ce qui démontre qu’elles se sont défendues. La possibilité que l’une des trois ait commis les faits est donc exclue.

Une femme de 54 ans, habitant la maison, son fils de 23 ans, et un ami de la famille âgé de 47 ans avaient été retrouvés morts durant la nuit de vendredi à samedi. L’une des victimes a pu appeler la police vers 3 heures du matin et signaler l’agression. Autour de cette heure également, les voisins ont entendu des aboiements et des coups pendant un moment. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé trois corps sans vie.

L’enquête se poursuit, rapporte encore le parquet de Louvain. Plus tôt lundi, deux personnes avaient été interpellées pour interrogatoire. Elles ont été relâchées ensuite.