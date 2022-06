Vous envisagez des vacances sportives? Une assurance adéquate s’impose.

2. Des agriculteurs leuzois ont dédié toutes leurs terres à l’alimentation du bétail

Au sein de l’exploitation agricole de Christine Delcroix et Samuel Batteux, on ne nourrit plus les vaches avec du soja brésilien. Toutes les terres ont été reconverties en prairies et en cultures de céréales pour leurs vaches.

3. David Fraiture a pisté Louis XIV dans ses guerres menées chez nous

Historien local, le Verlainois David Fraiture s’est intéressé aux conséquences à Chapon-Seraing et alentours des guerres menées par LouisXIV entre 1672 et 1716.

4. Saint-Hubert: quatre scénarios pour sauver le palais

Le palais abbatial de Saint-Hubert a fait l’objet de quelques études pour sa redynamisation. L’une propose quatre scénarios possibles.

5. La Trinité 2022 à Walcourt: un sacré grand cru

Le covid et une décennie de mauvais temps ont fait de cette Trinité une édition exceptionnelle qui a permis aux Walcouriens de se retrouver sous un soleil éclatant.

6. Jodoigne: à Mélin, Sart-Mélin et Saint-Remy-Geest, des jardins où l’art n’est jamais loin

Trente-huit jardins privés qui auraient pu inspirer les impressionnistes s’ouvraient à tous, les deux jours de ce week-end, à Mélin, Sart-Mélin et Saint-Remy-Geest.

7. Vous êtes fous d’avaler ça?: Paysans-Artisans invite Christophe Brusset et ses constats percutants

Non à la malbouffe, non à la fraude alimentaire! La coopérative Paysans-Artisans invite ce jeudi 16 juin Christophe Brusset, ancien acheteur pour plusieurs grands groupes industriels et auteur d’ouvrages édifiants.

8. Les Diables encaissent trop souvent

Depuis l’Euro, les Belges n’ont réussi à garder le zéro qu’à trois reprises en douze matchs.

9. Kompany sera le mieux payé en D2: les détails du transfert de l’ancien coach du RSCA à Burnley

À Burnley, Kompany va gagner 2,9 millions pendant trois ans, selon les médias anglais.

10. L’actrice Asia Argento se confie: «On n’a pas d’empathie pour les toxicomanes»

Dans le fascinant "Sans Soleil", l’actrice Asia Argento fait son retour au cinéma depuis l’affaire Weinstein et la déferlante #MeToo. Rencontre sans langue de bois.

