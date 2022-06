Un nouveau parti, RELEGO, veut renouveler la politique

RELEGO entend défendre le droit de chaque citoyen à l’autodétermination, la protection du droit de propriété et des autres droits et libertés fondamentaux, le libre marché, la liberté d’expression et la démocratie participative. En matière de politique étrangère et de défense, le nouveau parti prône le non-interventionnisme.

RELEGO défend également une politique environnementale présentée comme plus réaliste et dans le cadre de laquelle "l’option d’une énergie nucléaire moderne" doit être envisagée.