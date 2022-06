Une serviette de bain bien chaude après un bref passage sous la douche ou après un bain prolongé donne une sensation de bien-être très agréable. A la fois fonctionnels et décoratifs, les radiateurs sèche-serviettes s'érigent en un élément indispensable d'une salle de bain contemporaine. Ils s'alimentent à l'électricité ou se branchent directement sur le circuit du chauffage central. Les lames horizontales plus ou moins espacées et larges se marient avec tous les styles de décor, mais certains présentent des formes plus aventureuses en jouant plutôt sur les courbes. Les tons neutres renforcent leur discrétion, mais d'autres plus éclatants en font un objet unique qui attire les regards. Plusieurs fabricants proposent des radiateurs aux coloris très vifs qui tranchent avec la décoration d'ensemble. Placés le long d'un mur, ils prennent moins de place qu'un radiateur traditionnel tout en remplissant exactement la même fonction de chauffe. D.N.