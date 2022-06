Covid: progression des nouveaux variants d’Omicron BA.4 et BA.5, mais BA.2 domine encore

Le sous-variant d’Omicron baptisé BA.2 est actuellement le plus répandu chez nous, mais il pourrait être dépassé dans les prochaines semaines par ces petits frères, le BA.4 et BA.5.

Ces deux sous-variants sont en forte croissance en Belgique, selon le monitoring de surveillance. "Il semble que le BA.5 ait un avantage sur le BA.4 et deviendra très probablement la lignée dominante dans les semaines à venir", lit-on dans un rapport diffusé sur le site de l’UZ Leuven sur la surveillance génomique du SRAS-CoV-2 en Belgique .

Les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5, comme le BA.2 avant eux, ne devraient pas nous poser plus de problème, malgré la hausse des contaminations observées dernièrement . "Cette augmentation existe aussi dans d’autres pays. Au Portugal, les infections ont fortement augmenté ces dernières semaines mais les hôpitaux ont pu gérer cela", a rassuré le virologue Steven Van Gucht cette semaine .

Si l’on regarde les chiffres portugais, le variant BA.5 représentait 87% des échantillons à la fin du mois de mai, selon un rapport de Sciensano. Après un plateau temporaire, le nombre d’infections y est à nouveau en augmentation. Le nombre de patients hospitalisés a également continué à augmenter et s’approche à présent du pic de la vague précédente (vague due aux variants Omicron BA.1 et BA.2).

Aux Pays-Bas, la proportion d’infections liées aux variants BA.4 et BA.5 augmente également, mais il n’y a pas encore d’augmentation du nombre de cas ni du nombre d’hospitalisations.

Le mot d’ordre en Belgique est donc toujours surveillance, mais pas d’inquiétude, alors que certains indicateurs affichent des nombres au plus bas, qu’on n’avait plus vus depuis 2020 .

Pour Van Gucht, l’immunité est bien présente grâce aux différentes vaccinations et aux contaminations antérieures. Désormais, pour la plupart des personnes, une infection reste sans conséquence. "Le risque de complications et d’hospitalisation est beaucoup plus faible qu’il y a quelques mois ou un an", affirme le virologue. De quoi nous permettre a priori de passer un été serein.