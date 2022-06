Plus de 4500 personnes sont devenues belges en mars 2022: la Syrie en croissance, le Maroc 1er

L’Europe reste le réservoir le plus important, puisqu’un nouveau Belge sur trois est originaire du Vieux Continent. L’Afrique suit juste derrière, avant l’Asie. Les autres continents sont largement minoritaires.

Le Maroc reste le pays le plus représenté dans ce classement des demandes de changement de nationalité, avec plus de 500 personnes devenues belges ayant des origines.

Dans les derniers chiffres on perçoit l’évolution continue des ressortissants syriens qui ont choisi de s’installer chez nous et de demander la nationalité belge. D’une petite centaine début 2020, on est passé à 382 personnes ayant acquis la nationalité belge en mars 2022.

Les ressortissants syriens fuyant la guerre arrivent au bout des procédures de nationalité et plus de 3000 Syriens sont devenus Belges l’an dernier, précisent d’ailleurs nos confrères de La Libre .

L’an dernier, 38.432 personnes ont obtenu la nationalité belge, contre 33.915 en 2020, année marquée par le début du Covid.

La moyenne depuis 1992 est d’environ 34.500 changements de nationalité par année en Belgique.