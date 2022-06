Le gouvernement approuve un projet de loi sur l’indemnisation des victimes d’attentats

Le Conseil des ministres a approuvé ce vendredi un avant-projet de loi dont l’objectif est de mieux protéger les victimes du terrorisme, mieux les orienter et faciliter leur indemnisation, ont annoncé les ministres de l’Economie et de la Justice, Pierre-Yves Dermagne et Vincent Van Quickenborne, et la secrétaire d’Etat à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.