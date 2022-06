Bilan Covid en Belgique: ce chiffre rassurant plus vu depuis 2020

Cet indicateur crucial, celui qui a focalisé tant d’attention au pire des différentes vagues que la Belgique a connu, est à un niveau qu’on n’avait tout simplement pas vu depuis septembre 2020.

Pour trouver trace d’un chiffre encore plus faible, il faut remonter quelques mois avant, à l’été 2020, où nous sommes même passés sous les 30 patients Covid en soins intensifs au début juillet.

La prudence reste évidemment de mise, car après septembre 2020, nous avons connu une montée fulgurante en à peine deux mois, jusqu’au pic absolu de 1474 malades du Covid en soins intensifs le 9 novembre 2020.

Mais la situation est plus favorable actuellement, avec un indicateur en soins intensifs qui diminue de manière continue et une occupation des lits ordinaires qui, après avoir longtemps diminué, s’est stabilisée depuis quelques jours.

Nous rentrons également seulement dans la période estivale. Les gens seront toujours plus dehors, moins cloîtrés dans des espaces confinés, donc moins à risque de s’infecter.

Enfin, le variant dominant actuellement chez nous, le BA.2, branche d’Omicron, ne semble pas poser de véritable problème, comme d’autres avant lui, alors que la population est largement vaccinée ou s’est rétablie d’une infection.

Comme l’a affirmé le virologue Steven Van Gucht cette semaine , "le risque de complications et d’hospitalisation est beaucoup plus faible qu’il y a quelques mois ou un an".

Les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5 , qui augmentent leur présence actuellement, ne devraient pas non plus poser de problème, malgré la hausse des contaminations qu’ils induisent. "Cette augmentation existe aussi dans d’autres pays. Au Portugal, les infections ont fortement augmenté ces dernières semaines mais les hôpitaux ont pu gérer cela", rassure Steven Van Gucht.

Les prochaines semaines devraient donc logiquement prolonger la tendance actuelle et nous permettre de passer un été serein.