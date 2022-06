Les interlocuteurs sociaux ont formulé ce mardi 7 juin 2022 une série de pistes visant à rapprocher l’offre et la demande en Wallonie dans les secteurs où la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés de recrutement sont les plus fortes.

2. Wasseiges: à 21 ans, Céline Léonard expose à Venise et Rome

Les œuvres de Céline Léonard, une jeune Meeffoise, sont sélectionnées pour une prestigieuse exposition à Venise et une galerie d’art à Rome.

3. Procès des attentats: pas tous complices mais aucun n’est innocent

L’accusation ne lève pas le pied sur les charges pesant sur les accusés.Exemple avec Farid Kharkhach, un faussaire ayant fourni des pièces d’identité aux terroristes, est considéré comme faisant partie d’une association terroriste.

4. Exposition florale à Namur pour les 40 de métiers de Roland Massart (vidéo)

Fleuriste à Beez depuis 40 ans, Roland Massart organise une grande exposition florale ces 11 et 12 juin en l’église Saint-Vincent de Paul avec les élèves de l’Institut technique horticole de Gembloux pour mettre en avant les jeunes talents.En quatre décennies, son métier a connu des évolutions florissantes et d’autres moins.

5. Un coq flambant neuf à l’église de Sommerain

Grippé, le coq de l’église de Sommerain n’indiquait plus le sens du vent.Il a été rénové tout comme la toiture et le clocher.

6. Pénurie de prêtres à Plombières: quelles solutions?

L’unité pastorale de Montzen-Plombières est face à un défi: la pénurie de prêtres. Les paroissiens ont été sondés car "chaque habitant est concerné".

7. Corridors cyclables sur la N275 et l’E411 entre le Brabant wallon et Bruxelles, ça roule

Le gouvernement wallon a approuvé ce jeudi le projet de corridors vélos le long de la N275 et de l’E411.

8. Karel Geraerts n’a pas peur de succéder à Mazzù à l’Union: «Ce défi est davantage magnifique que difficile»

Karel Geraerts a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur des Unionistes.

9. En podcast, l’été sera bio

Les grandes chaînes radio commencent à dévoiler leurs programmes de l’été et leurs podcasts estivaux. Petit tour des propositions.

10. Sarah Bovy (Nandrin) rêve d’un podium aux 24H du Mans: «Oui, c’est possible»

La Nandrinoise Sarah Bovy rêve d’un podium en GTE-Am dimanche, à 16h: "Oui, c’est possible."

