La plupart des trains belges sont détenus par des trusts du Delaware

C’est par pur hasard, en introduisant "SNCB" dans le moteur de recherche des entreprises belges, que Le Vif est tombé sur six trusts domiciliés au Delaware avec lesquels la société de chemins de fer est liée, par des contrats de leasing, jusqu’en 2031, 2034 et 2035. Deux autres, créés en août 2000 au Connecticut et aujourd’hui dissous, sont également apparus dans les résultats.