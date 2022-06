Les affaires de viol et attentat à la pudeur avaient auparavant légèrement baissé (-4%) entre 2019 et 2020. Par ailleurs, les dossiers de débauche et exploitation sexuelle enregistrés sont en augmentation de 3% entre 2020 et 2021. Les affaires de coups et blessures involontaires repartent aussi à la hausse (+8%), après une diminution de 29% ces 10 dernières années.

Comme attendu, le nombre d’affaires de santé publique liées à la crise sanitaire ont chuté de 27% par rapport à 2020.

Concernant la violence intrafamiliale, ces affaires sont, de manière générale, en hausse de 15% depuis le début de la pandémie, ressort-il des statistiques.

Enfin, les parquets correctionnels notent une augmentation de 15% des affaires auxquelles ils ont donné suite, par des poursuites ou mesures alternatives, après une précédente hausse significative (+50%) entre 2019 et 2020. "Cela est notamment à mettre en relation avec le grand nombre d’affaires liées à la Covid-19 clôturées en 2020 et en 2021 via une transaction pénale payée ou via une citation directe."

En 2021 toujours, les parquets de la jeunesse ont enregistré 163.193 nouvelles affaires liées à la protection de la jeunesse, soit plus qu’en 2020 et en 2019, avec respectivement 161.177 et 161.515 affaires.