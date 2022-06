Georges-Louis Bouchez s’exprime sur le revirement de Jean-Luc Crucke:«Il y avait un accord»

"Il décide de changer d’avis, c’est sa liberté. Je lui souhaite le meilleur dans sa tâche de député, qu’il travaille à la fois dans le cadre du groupe MR et dans le cadre de l’intérêt général", a réagi, ce matin, le président libéral Georges-Louis Bouchez sur l’antenne de Bel-RTL.

Pour rappel, l’ancien ministre wallon du Budget avait démissionné en janvier dernier suite à un incident autour de son projet de budget , un texte qui n’était plus en adéquation avec la ligne de son président, Georges-Louis Bouchez. Le président des libéraux avait proposé à Jean-Luc Crucke cette nomination au poste de juge MR à la Cour constitutionnelle . "Il y avait un accord. Après, c’est la liberté de chacun de vouloir poursuivre son mandatpour lequel il a été élu", a réagi Bouchez, visiblement agacé d’être trop longuement questionné sur ce sujet.

Dans son interview à La Libre, Jean-Luc Crucke a également été quelque peu critique envers son président. "Georges-Louis Bouchez et moi sommes en désaccord sur un certain nombre de projets. Malheureusement, chez lui, la forme tue souvent le fond", a-t-il notamment déclaré. "Toutes ces choses ne m’intéressent pas beaucoup", a rétorqué "GLB". "J’ai un seul opposant: le taux de chômage en Wallonie. C’est la situation budgétaire extrêmement difficile. Toutes ces choses agitent un peu le petit monde politique. Mais pas moi. Il fait partie de nos 20 députés au Parlement et j’espère qu’au même titre que tous les autres, il s’inscrira dans la démarche de groupe avec un travail efficace dans l’intérêt général. Jean-Luc Crucke devra s’inscrire dans la démarche de groupe."

Le MR doit à présent trouver un autre candidat à la Cour constitutionnelle pour le 18 juin prochain."J’ai déjà une idée, mais je l’annoncerai dans les prochaines heures", a sobrement ponctué le président MR.