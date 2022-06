Réforme des rythmes scolaires: la moitié des parents wallons pensent que le nouveau calendrier ne sera pas bon pour leur enfant

Six parent sur dix estiment que l’ancien calendrier scolaire "fonctionnait très bien", et 43% redoutent de devoir trouver plus d’occupations pour leurs enfants. Près de quatre parents sur dix soulignent le non-alignement des congés avec les autres Communautés, et 37% regrettent que les enfants puissent moins profiter de l’été à l’avenir.