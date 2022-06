Les taux d’intérêt belges approchent les 2%

Pour expliquer la hausse des taux d’intérêt, les analystes évoquent l’inflation galopante. Cette dernière pousse les banques centrales à arrêter leurs achats d’obligations et à augmenter les taux d’intérêt. Sur les marchés financiers, l’effet est déjà visible: les taux d’intérêt à long terme augmentent dans le monde entier.

Aux Etats-Unis, ce taux a à nouveau franchi la barre symbolique des 3% mercredi, tandis qu’il atteignait en Allemagne les 1,35%, le plus haut niveau en huit années.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunira demain/jeudi et devrait mettre fin à son programme d’achat d’obligations par lequel elle a injecté des milliards dans l’économie ces dernières années. Une hausse des taux d’intérêt ne serait pas possible avant juillet. On attend aussi les derniers chiffres de l’inflation américaine, qui devraient être élevés selon les analystes.

L’augmentation des taux d’intérêt est pour le moins rapide. En Belgique, ils dépassaient à peine le pourcent en mars. Fin 2020, les taux belges à long terme ont même été négatifs.