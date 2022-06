ING arrêtera au 1er septembre d’appliquer des taux négatifs à ses clients particuliers

Au 1er septembre, ING Belgique mettra également fin au mécanisme dit de "bouncing" sur les comptes de ses clients. Ce mécanisme consiste à transférer automatiquement sur un compte à vue ou un ING Invest Account les sommes d’argent dépassant la limite de 250.000 euros sur les comptes d’épargne réglementés. À partir du 1er septembre 2022, ING Belgique ne fixera donc plus de montant maximum sur les comptes d’épargne réglementés, et cessera d’appliquer un taux d’intérêt négatif sur le solde dépassant 250.000 euros sur les comptes à vue et ING Invest Account.

ING souligne qu’un taux d’intérêt négatif était appliqué à "une petite partie des dépôts" détenus par des clients auprès de la banque, soit moins de 2,5% des clients professionnels et moins de 0,5% des clients particuliers. "Cette mesure n’avait donc aucune incidence sur la toute grande majorité des clients", insiste ING.