Hausse des contaminations Covid: «Une augmentation due aux sous-variants BA.4 et BA.5»

Face à ce constat, Steven Van Gucht réagit. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le virologue se montre prudent: « Il est encore un peu trop tôt pour dire que c’est une tendance permanente, mais cela pourrait l’être ».

Cette augmentation est en partie liée aux sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5. Ils représentent près de la moitié des nouvelles contaminations.

Cela est-il inquiétant pour notre système de soins de santé? « Cette augmentation existe aussi dans d’autres pays. Au Portugal, les infections ont fortement augmenté ces dernières semaines mais les hôpitaux ont pu gérer cela ».

Pour Van Gucht, l’immunité est bien présente grâce aux différentes vaccinations et aux contaminations antérieures. Désormais, pour la plupart des personnes, une infection reste sans conséquence. « Le risque de complications et d’hospitalisation est beaucoup plus faible qu’il y a quelques mois ou un an », affirme le virologue.

Si la plupart des gens sont peu à risque, il reste néanmoins des patients dont le système immunitaire est faible. Quelle solution pour cette frange de la population? La vaccination, selon Steven Van Gucht. « Miser sur la campagne de vaccination reste crucial pour les personnes à la santé fragile. Pour les groupes à risque, comme les personnes d’un certain âge ou souffrant de maladies sous-jacentes, c’est une évidence pour moi. »

Ces personnes devraient donc recevoir une nouvelle injection de rappel pour booster leur immunité. Quand? Avant l’automne, en théorie.

Pour le reste de la population, la vaccination n’est pas encore nécessaire, toujours selon le virologue.