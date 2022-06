À Marcinelle, le chantier de démolition de "la maison de l’horreur" ayant appartenu à Marc Dutroux a débuté ce mardi.

2. Le couple royal en visite officielle au Congo

Le couple royal décolle ce mardi matin de Melsbroek à destination de la République démocratique du Congo.

3. Le prix du gasoil de chauffage continue à battre des records

À partir de mercredi, un litre de type 50S coûtera au maximum 1,43 euro (+7 centimes d’euro) pour les commandes de 2.000 litres ou plus. Pour moins de 2.000 litres, il faudra débourser au maximum 1,47 euros (+7 centimes d’euro).

4. Chargeur unique pour smartphones: l’UE va imposer le port USB-C pour fin 2024

Les 27 pays de l’UE et les eurodéputés se sont mis d’accord mardi pour imposer dans l’Union un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d’ici deux ans et demi, au grand dam d’Apple qui s’y opposait.

5. Martinez revient sur la débâcle des Diables et donne des nouvelles de Lukaku

Quatre jours après la défaite contre les Pays-Bas et à la veille du match contre la Pologne, le sélectionneur a surtout dû trouver des explications à la débâcle de vendredi dernier.

