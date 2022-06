Le secteur dresse un bilan mitigé de ce week-end, les hôtels de la Côte ayant enregistré un taux d’occupation de 75-80%, en recul de 10 points de pour cent par rapport à l’Ascension. "La météo assez instable y est certainement pour beaucoup. La situation était cependant variable d’une station à l’autre, certains hôtels constatant une fréquentation stable, et d’autres en léger recul", explique une représentante de Westtoer.

Les Wallons et Bruxellois avaient encore été proportionnellement plus nombreux à passer les vacances de Pâques à la mer, puisqu’ils représentaient près de 40% des réservations. À la Pentecôte, ce sont généralement les propriétaires de seconde résidence qui viennent profiter de la mer et de ses atouts.