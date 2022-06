Jeunes, vieux: comment sortir des clivages de la crise sanitaire?

" Il faut rétablir le dialogue entre les générations, pour faire face aux crises de demain ", décrète la ministre wallonne de l’Environnement et du Développement durable, l’Écolo Céline Tellier. Les générations concernées, ce sont les 15-18 ans et les plus de 65 ans, " les deux tranches d’âge qui ont été plus fortement impactées par la crise du Covid ".

Crises systémiques

Le cadre de ce dialogue intergénérationnel que la ministre souhaite initier est à la fois précis et encore à définir.

Les crises systémiquesfont à présent partie du quotidien des Wallonnes et Wallons, tous âges confondus

Ça commence par un appel à candidatures. Et ça, c’est précis: on cherche au total 40 citoyens issus des deux tranches d’âge précitées, pour participer à 6ateliers qui s’étaleront de la fin du mois de juin à la fin du mois de décembre. Une seule condition: s’engager à venir aux réunions.

L’idée, c’est de partir du vécu de cette dernière crise, de se nourrir des échanges entre les aînés et les plus jeunes, de resserrer des liens, histoire de préparer la suite dans un monde où " les crises systémiquesfont à présent partie du quotidien des Wallonnes et Wallons, tous âges confondus ".

Les premiers concernés

On incite les deux générations au dialogue et puis on partage les résultats de ces échanges, qui ne devront pas se limiter au seul passé "Covid". Au contraire. " Des dimensions économiques, climatiques ou autres peuvent être intégrées. C’est encore en construction ", prévient le cabinet wallon. C’est en effet la partie moins cadrée, puisque les thématiques ne sont pas encore arrêtées et les personnes ressources pas identifiées à ce stade. Les participants en décideront eux-mêmes.

Mais ce concept de panel citoyen, cher au cœur des élus Écolo, permet-il vraiment de déboucher sur des positions concrètes? " Dans ce cas-ci, c’est une dynamique participative. Les premiers concernés par la crise sanitaire se mettent autour de la table.Le but est aussi d’encourager la contribution des jeunes à la décision politique ", précise le cabinet de la ministre Tellier. L’opération s’intègre d’ailleurs au 3eplan d’actions relatif aux droits de l’enfant.

Analyse en 2023

Des recommandations sont donc attendues au terme des ateliers organisés tout au long du second semestre 2022. " Et puis, début 2023, ces pistes seront analysées et serviront de base pour éviter au maximum les clivages à l’avenir et mieux faire face aux crises futures ", insiste-t-on chez la ministre, qui évoque " une nouvelle étape vers la résilience ".

Les candidats peuvent se manifester jusqu’au 26 juin au 0477/400671 ou en ligne en cliquant ici (et infos pratiques sur le site https ://developpementdurable.wallonie.be ).