Choisir intelligemment son électroménager

Si les cuisines ouvertes rencontrent les faveurs de nos contemporains, elles n’ont pas que des avantages. Deux éléments peuvent venir briser l’image idyllique d’une cuisine ouverte ou en îlot : les odeurs et le bruit des appareils électroménagers. Une hotte aspirante est dès lors indispensable pour dissiper les odeurs de cuissons. Deux types de hottes existent sur le marché, par évacuation et par recyclage. La première nécessite un conduit d’évacuation qui passe par un mur ou un plafond pour éliminer les fumées, elle n’est donc pas privilégiée quand le point cuisson se trouve en îlot central. La seconde est nettement plus appropriée puisque les odeurs passent par un circuit fermé et par un filtre à charbon. Les hottes par recyclage doivent cependant être suffisamment puissantes pour qu’elles soient totalement efficaces, tout en étant silencieuses pour qu’elles ne dérangent pas les convives. D.N.