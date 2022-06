Wallonie: comment les immeubles à appartements ont poussé dans votre région en 10 ans

Et bien que les maisons (1.366.228) restent largement majoritaires au sud du pays, les buildings et immeubles à appartements ne cessent de gagner du terrain, passant de 12,6% du bâti wallon en 2011 à 16,8% en 2021.

Mais où construit-on réellement ces nouveaux logements? Et existe-t-il encore des communes épargnées par cette tendance immobilière? Tentative de réponse sur base des chiffres de l’Iweps.

1 Liège et le Brabant wallon en tête

Parce qu’elles attirent encore beaucoup de nouveaux propriétaires/locataires, les grandes villes sont celles où se concentrent encore la majorité des immeubles à appartements de Wallonie. Exemple à Mons, Namur et Charleroi, mais aussi et surtout à Liège où l’Iweps en a recensé 38.076 au 1er janvier 2021!

Également très courue, notamment par les étudiants, Ottignies-Louvain-la-Neuve et ses 13.557 buildings - soit 61% du bâti communal - témoigne d’une autre tendance: la concentration de studios autour d’un pôle d’attraction, comme une université. De quoi expliquer en partie que le Brabant wallon est, derrière Liège, l’arrondissement wallon où l’on comptabilise le plus de constructions de ce type au sud de la frontière linguistique.

2 Jusqu’à 2.225% d’immeubles à appartements en plus en 10 ans

Si la place que prennent désormais les logements multiples a augmenté de 4,2% en moyenne en Wallonie depuis 2011, cette hausse est encore plus importante dans certaines entités. Les meilleurs exemples étant certainement Welkenraedt (Liège) et Perwez (Brabant wallon) où les immeubles à appartements occupent désormais respectivement 22,1% et 20% du bâti communal.

De plus en plus visibles (presque) partout en Wallonie, ces buildings poussent même comme des champignons dans certaines localités. Et ce n’est pas à Stoumont, près de Stavelot, que l’on dira le contraire puisque l’on en recensait 93 en 2021 contre seulement 4 dix ans plus tôt. Soit une hausse régionale record de 2.225%!

Plus globalement, ce sont surtout les arrondissements de Marche-en-Famenne (+6,1%) et Verviers (+5,8%) qui ont vu les immeubles à appartements prendre une place plus importante dans leur bâti local.

3 Quelques rares exceptions en Wallonie

Toutefois, force est de constater que quelques entités wallonnes sont encore "épargnées" par le "tout aux immeubles". C’est le cas notamment des arrondissements de Thuin, Philippeville et Virton où ces buildings ne représentent pas encore 8% de l’ensemble du bâti. Et où la propagation de ces constructions reste encore mesurée, entre 2,1% et 3,4% au cours de la dernière décennie.

Plus localement encore, certaines communes, plus retirées, sont encore moins impactées par la tendance wallonne. Exemple à Daverdisse, Brunehaut, Tellin, Honnelles et Tinlot, où les logements multiples ne représentent même pas 2% du bâti total et où l’évolution reste relativement faible.