Nouveau dépassement de l’indice pivot attendu en septembre, puis en janvier

Le taux d’inflation devrait s’élever à 8,1% cette année, contre 3,5% en 2023.

L’augmentation de "l’indice santé", qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 7,6% en 2022 et 3,6% en 2023, contre 2,01% en 2021 et 0,99% en 2020.

L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint pour la dernière fois en avril 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront adaptés au coût de la vie, soit de 2%, respectivement en mai 2022 et en juin 2022.

L’indice devrait à nouveau être atteint en septembre 2022 puis en janvier 2023, et ne devrait plus l’être ensuite avant 2024.