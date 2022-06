Georges-Louis Bouchez suggère un jubilé pour le roi Philippe en 2023

Avec ce jubilé, le président du MR souhaite que le gouvernement "mette en évidence le Roi et la famille royale" avec toute une série d’événements qui valoriseraient "l’unité du pays, son patrimoine et son histoire".

Selon GLB, ce jubilé ferait sens, d’autant plus qu’il pourrait servir de répétition générale aux festivités organisées en 2030 dans le cadre du bicentenaire de la Belgique. "Le rôle du du Roi est souvent dévalué mais c’est le symbole de l’unité du pays. Lors de ses missions royales, il a permis de stabiliser le pays, notamment lors des difficultés inhérentes à la formation du gouvernement. C’est un personnage particulièrement important pour la stabilité du pays. Célébrer ses dix ans, c’est aussi faire la fête de la Belgique, défend le libéral dans "La DH". Un pays ne peut vivre sans symbole. Quand les meilleurs citoyens et associations du pays sont reçus par le Roi pour reconnaître leur travail, on ne peut faire ça dans une salle des fêtes. Idem quand on reçoit un autre chef d’État."

À voir si l’idée plaira aux autres membres du gouvernement, parfois déjà très critiques envers la monarchie belge.