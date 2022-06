Covid long: un trajet de soins et des soins mieux remboursés dès juillet

Jeudi soir, le groupe de travail (médecins, syndicats, KCE, mutualités, etc.), qui œuvre dans le giron de l’Inami et qui se penche sur la mise en place d’un trajet de soins pour ces patients post-Covid, s’est accordé sur une première partie d’un projet de convention, s’est réjoui ce vendredi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Il s’agit d’un travail de longue haleine qui devrait déboucher sur des avancées tangibles pour les patients dès juillet" , a déclaré le ministre.

Covid long quoi?

Concrètement, ce projet de convention définit tout d’abord ce qu’est un patient post-Covid. En attendant des directives plus affinées du KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) prévues pour le mois d’août, différents critères seront pris en considération par le médecin généraliste pour poser un diagnostic de Covid long:

– Le patient présente des symptômes liés à une infection aiguë au Covid-19 depuis au moins 3 mois;

-Il n’y a pas d’autre explication à ses symptômes;

-Des symptômes très fréquents sont de la fatigue, de la dyspnée (soit des difficultés respiratoires) et un dysfonctionnement cognitif;

-Ces différents symptômes résultent en un impact clair sur la vie quotidienne du patient;

-Les symptômes peuvent fluctuer au fil du temps.

Des remboursements

Le projet de convention prévoit également que le patient pourra se voir rembourser les soins nécessaires de kiné, de logopédie et/ou psychologiques, mais aussi des soins de diététique et/ou d’ergothérapie.

"Cela se fera selon un plan de traitement qui est établi en collaboration entre le médecin généraliste, les prestataires de soins concernés et le patient lui-même" , peut-on lire dans un communiqué.

Ainsi, aux patients diagnostiqués Covid long, les médecins généralistes pourront proposer un trajet de soins dès 12 semaines après les premiers symptômes et/ou 12 semaines après un test positif au Covid.

Un seul type de soins ou plusieurs?

Soit le patient a besoin d’un seul type de soins. Si c’est de la kinésithérapie, au-delà des 18 premières séances actuellement remboursées, le médecin généraliste pourra prescrire 30 séances de plus (sur 6 mois) et ce, sans ticket modérateur ni suppléments.

En ce qui concerne la logopédie, partant d’un bilan sans ticket modérateur et sans supplément, 7 séances individuelles pourront être remboursées, toujours sans ticket modérateur et sans supplément.

Pour ce qui est des soins psychologiques, le patient aura accès à un certain nombre de séances remboursées si elles s’inscrivent dans le cadre de la convention des soins psychologiques de première ligne.

Soit le patient a besoin de plusieurs types de soins (kiné, ergothérapeute, diététicien, etc.). "Dans ce cas, le médecin généraliste, les prestataires de soins concernés et le patient établissent un plan de traitement personnalisé et des objectifs sur mesure pour le patient" , explique le ministre de la Santé. Un coordinateur de soins est alors désigné.

"Avec cette convention, nous entendons apporter une prise en charge optimale aux patients, insiste Frank Vandenbroucke. Mais ce n’est pas tout. Ma volonté était aussi de faire tomber des seuils financiers pour que tout patient qui a besoin d’une prise en charge puisse y avoir accès et ne doive pas y renoncer pour raisons financières. À cet égard, la convention apporte de grandes avancées puisque pour les nouvelles prises en charge auxquelles cette convention donne accès, le ticket modérateur est supprimé et les suppléments d’honoraires seront interdits".

Combien de patients concernés?

Le groupe de travail estime qu’aujourd’hui cette première partie de la convention (celle qui concerne en fait la première ligne) devrait bénéficier à 13000 patients et représenter un budget de 7,1 millions d’euros.

Pour être effective et entrer en vigueur dès juillet, la convention sera présentée au Comité de l’assurance le lundi 27 juin. D’ici là, le groupe de travail devra finaliser la deuxième partie de la convention – "un petit morceau" nous dit-on – qui concerne le screening et le traitement neurocognitif (la 2eligne).

Cette convention est prévue pour une période d’un an, après laquelle une évaluation sera menée.