Sortie du nucléaire: Engie demande au gouvernement de l’aider à payer la prolongation des réacteurs nucléaires

Engie veut partager le risque et demande que le gouvernement fédéral, en plus de payer les coûts de la prolongation des centrales, devienne également un coopérateur des deux réacteurs nucléaires en question. Cela signifie que le gouvernement participerait à tous les bénéfices et à toutes les pertes. En tant que copropriétaire, le gouvernement devrait également payer une partie de l’élimination des déchets nucléaires générés en surplus, indique la CEO.

Dans une réaction à VRT NWS, le Premier ministre De Croo déclare qu’il "ne commente pas les négociations en cours entre le gouvernement fédéral et Engie". "Notre objectif est de prolonger de dix ans l’activité des réacteurs nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3. Dans le même temps, le gouvernement intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables et dans la recherche de nouveaux réacteurs nucléaires modulaires afin que notre pays puisse devenir beaucoup plus indépendant en termes d’énergie", a-t-il ponctué.