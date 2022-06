La Chambre a approuvé jeudi à l’unanimité en séance plénière une proposition de résolution de l’Open Vld, co-signée par les autres partis de la majorité, relative à la mise en place d’un accompagnement psychosocial adéquat des militaires en fin de mission et au rôle du "sas d’adaptation" dans cet accompagnement.

La résolution demande au gouvernement d’en faire davantage sur le soutien psychosocial, grâce à ce que l’on appelle un "sas d’adaptation". Il s’agit d’une phase intermédiaire entre le travail en mission et le retour au pays. Les soldats reçoivent alors le soutien psychosocial nécessaire avant de reprendre une "vie normale". Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France, entre autres, travaillent avec un tel sas depuis un certain temps.

Ce texte devait être approuvé la semaine dernière, mais son vote avait été reporté faute d’une présence suffisante d’élus de la majorité.

2. La Chambre veut instaurer des critères humains pour l’attribution d’événements sportifs

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution socialiste relative aux critères d’attribution des événements sportifs internationaux, en particulier par rapport aux droits du travail et aux droits humains.

Le texte fait évidemment référence à l’attribution de la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Le pays du Golfe est critiqué depuis des années en raison de la situation des droits de l’homme et des conditions de travail des étrangers.

Selon le quotidien britannique The Guardian, dont l’enquête a été publiée en février 2021, pas moins de 6.500 ouvriers seraient décédés depuis 2010, année de l’attribution du Mondial 2022, sur les chantiers de construction des différents stades.

La résolution encourage le Qatar à poursuivre les réformes entreprises. Mais il va au-delà du seul cas de ce pays et cite également les coupes du monde de football 2014 et 2018 au Brésil et en Russie, les Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi et 2022 à Pékin ou encore le Championnat du monde de cyclisme 2025 au Rwanda. Il demande à la Belgique de plaider dans toutes les instances internationales adéquates pour que l’organisation de ce genre d’événements n’échoie plus à des pays qui ne respectent pas les droits humains et les droits du travail. Cette position a d’ailleurs été soutenue par l’Organisation Internationale du Travail, Amnesty International et les syndicats lors de leurs auditions à la Chambre.

3. La Chambre demande de soutenir le recrutement des pompiers volontaires

La Chambre a approuvé jeudi à l’unanimité en séance plénière une proposition d’Eric Thiébaut (PS) visant à améliorer le recrutement et le statut des pompiers volontaires.

La Belgique compte 17.300 pompiers dont près des deux tiers sont volontaires. Les tâches de ces derniers sont les mêmes que celles d’un pompier professionnel. La différence réside dans le fait que les volontaires ne travaillent pas à temps plein pour le corps des pompiers.

Cette implication importante est de plus en plus difficilement compatible avec la vie privée et professionnelle des pompiers volontaires. Résultat: les vocations sont en berne et les zones de secours ont le plus grand mal à attirer de nouvelles recrues.

La résolution demande, entre autres, de raccourcir les délais d’engagement; d’impliquer davantage les zones de secours dans le recrutement et la formation; de favoriser des formations plus spécialisées et donc moins lourdes; de mener une campagne d’information nationale sur le métier de pompier volontaire, etc.

4. Dons de sang: le délai d’abstinence pour les HSH est réduit à 4 mois

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi du PS sur les critères d’exclusion au don de sang.

À partir du 1er juillet 2023, la période d’exclusion avant de pouvoir donner son sang passera, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), de 12 mois après le dernier rapport sexuel à 4 mois.

Le texte est le fruit d’un compromis dans la majorité. Plusieurs partis, dont le PS, auraient voulu supprimer totalement ce qui apparaît comme une discrimination mais ont préféré se rallier à ce pas en avant. Les débats ont notamment porté sur un premier avis de la Croix-Rouge flamande et sur celui de l’académie royale de médecine de Belgique faisant part de craintes quant à la qualité du sang ou encore le manque de moyens. Ce sont ces arguments qui ont amené la N-VA à s’abstenir, les nationalistes flamands affirmant vouloir appliquer le principe de précaution.

Ces arguments n’ont pas convaincu DéFI qui a tenté d’amender la proposition en vue de supprimer tout délai d’abstinence, en vain. Ecolo-Groen a d’ores et déjà déposé une nouvelle proposition de loi visant une suppression totale du délai à partir de 2024. Le MR a assuré de son soutien à une future proposition visant à supprimer la discrimination. Le PTB a de son côté approuvé le texte, qualifiant toutefois cette "petite avancée" de "symbolique".

5. La Chambre condamne l’ingérence chinoise à Hong Kong

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution qui condamne l’ingérence chinoise dans les affaires intérieures de Hong Kong et les violations des droits de l’homme commises sur l’île. Le texte a reçu un soutien unanime, moins l’abstention du PTB et du Vlaams Belang.

Ce vote intervient quelques semaines après la désignation comme chef de l’exécutif par un comité loyal au régime chinois de John Lee, l’homme qui a dirigé la répression du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Il y est question de soutenir des sanctions ciblées dans le cadre européen contre les personnes et entités complices des violations des droits de l’homme. Le texte initial de la résolution déposée par les écologistes en 2020 a été sérieusement amendé par la majorité.

La résolution ne plaît pas aux autorités chinoises. Le 27 septembre, l’ambassade à Bruxelles a exprimé sa "sérieuse préoccupation" à l’égard de ce qui lui apparaît comme une "interférence" dans les affaires internes chinoises, Hong Kong étant une région chinoise à statut administratif spécial.

6. La Chambre approuve le précontrôle pour les vols vers les États-Unis

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière l’accord entre la Belgique et les États-Unis de septembre 2020 sur l’introduction d’une procédure de précontrôle entre les deux pays.

Cette procédure permet aux passagers d’un vol vers les États-Unis de se soumettre au contrôle des services américains de douane et de l’immigration dans l’aéroport de départ, en l’occurrence l’aéroport de Bruxelles. À leur arrivée, ils sont considérés comme venant par un vol intérieur et ne doivent donc plus être contrôlés.

Pour l’instant, les aéroports irlandais de Dublin et de Shannon sont les seuls en Europe à avoir conclu un tel accord.

La mise en œuvre de cet accord procurera un avantage concurrentiel à Brussels Airport. Elle engendrera aussi un coût annuel de 2,3 millions d’euros.

Le texte a reçu un soutien unanime moins l’abstention du PTB.

7. La Chambre adopte une nouvelle résolution s’inquiétant de la situation en Afghanistan

La Chambre a adopté jeudi une proposition de résolution "relative à la crise humanitaire et sécuritaire en Afghanistan". Ce texte avait été déposé par Ecolo-Groen à l’automne 2021, alors que les talibans avaient repris le pouvoir dans le pays, et a été actualisé à la suite d’amendements déposés par la majorité. Il devait être approuvé la semaine dernière, mais le vote avait été reporté faute d’une présence suffisante d’élus de la majorité.

Le texte balaye différents enjeux, dont les droits humains (droit des femmes, liberté de la presse, respect de la vie familiale, etc.) et la migration. Sur ce dernier point, la Chambre demande au gouvernement de maintenir aussi longtemps que nécessaire les renforts du consulat belge au Pakistan afin d’aider les Belgo-Afghans, les Afghans qui ont aidé la Belgique et les militants afghans des droits humains qui sont menacés par les talibans à quitter le pays.

La résolution pointe également le rôle joué par les pays occidentaux dans le pays. Le texte considère dès lors qu’"ils ne peuvent pas laisser les pays voisins de l’Afghanistan seuls responsables de l’accueil des réfugiés afghans." Il est aussi demandé au gouvernement d’examiner à la Chambre les résultats du processus "lessons learned" (leçons apprises) concernant l’Afghanistan, et ce, tant au niveau international (UE et Otan) qu’au niveau national.

Elle demande aussi d’être attentif "au risque d’éclosion de nouveaux foyers de terrorisme international en Afghanistan" ou encore "de suivre de près l’évolution de l’actuel régime de sanctions et les modalités de leur mise en œuvre."