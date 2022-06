BOB lance sa campagne estivale «Cette fois-ci, c’est moi BOB»

Au total, 3.514 accidents dans lesquels un conducteur avait trop bu ont été enregistrés en 2021, alors que beaucoup d’événements festifs ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Plus de 15.000 conducteurs ont été verbalisés pour alcool au volant au cours du 1er semestre 2021, soit plus de 80 tous les jours, a dévoilé l’Institut Vias lors d’une conférence de presse. En outre, 33 personnes ont perdu la vie au volant à cause d’une consommation excessive d’alcool l’an dernier.

De façon globale, les mois d’été restent particulièrement problématiques en termes de conduite sous influence. En juillet et août, près d’un accident sur huit est causé par un conducteur qui a trop bu. Face à ces chiffres toujours trop élevés, l’Institut Vias, la police fédérale, les Brasseurs belges et Assuralia ont décidé d’unir à nouveau leurs forces pour poursuivre la sensibilisation.

Pour cette nouvelle campagne, les équipes d’animation BOB seront présentes à sept festivals: Couleur Café, le Fiesta City à Verviers, le Summer Music Festival à Boussu, les Francofolies de Spa, le Suikerrock à Tirlemont, le Dranouter en Flandre occidentale et les Lokerse Feesten. En outre, une large campagne sera relayée sur les réseaux sociaux par le biais de films, témoignages et conseils.

Un nouveau weekend sans alcool sera également organisé du 24 au 27 juin et verra une présence accrue des contrôles d’alcoolémie sur les routes.