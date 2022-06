Un pic à 30,8°C: le printemps 2022 fut chaud, sec et ensoleillé

Mois 110 mm de précipitations

Au total, 108,8 mm de précipitations ont été enregistrés à Uccle contre 165,6 mm en temps normal. Cette quantité est tombée en seulement 23 jours, égalant le record absolu de 1880 et 2020.

15 jours d’orage

La Belgique n’a connu que 15 jours d’orage durant ce printemps, loin des 24,8 jours de la normale de saison. Cela représente seulement deux jours de plus que lors des années les plus faibles.

11,5 cm de neige le 2 avril

Des précipitations locales constituées entièrement ou partiellement de neige ont encore été enregistrées en mars et avril. La couche de neige la plus épaisse (11,5 cm) a été constatée le 2 avril à Mont-Rigi.

11,3 degrés de moyenne

Le printemps dans son ensemble a été plus chaud que la moyenne avec 11,3 degrés contre 10,5 en temps normal. C’est le mois de mars et de mai qui ont fait augmenter la tendance alors que le mois d’avril a été plus froid que la moyenne.

6 jours de gel

Au cours du printemps, 6 jours de gel (normale: 6 jours), 14 jours de printemps (normale: 15,9 jours) et 4 jours d’été (normale: 3,5 jours) ont été observés.

30,8 degrés le 19 mai

Les températures à Uccle ont oscillé entre -2,9 et 27,1 degrés. Le pic de chaleur a été enregistré le 19 mai à Ophoven (Limbourg) avec 30,8 degrés et la température la plus basse le 3 avril à Neu-Hattlich, près d’Eupen avec -9,3 degrés.

Le 3eprintemps le plus ensoleillé

Les trois mois de printemps ont tous été plus ensoleillés que la moyenne à Uccle. Un record absolu a même été atteint en mars. Au total, durant ces trois mois, la Belgique a été gratifiée de 674 heures et 27 minutes de soleil pour une normale de 495 heures et 19 minutes, ce qui en fait le troisième printemps le plus ensoleillé de la période de référence actuelle (à partir de 1981).