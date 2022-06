Retour de la Race for the Cure pour la lutte contre le cancer du sein

La Race for the Cure est ouverte à tous et propose des parcours de 3 et 5 kilomètres de marche ou de course. Les personnes désireuses de prendre part à l’événement ont le choix entre rejoindre une course nationale ou locale, ou organiser leur propre parcours. En Belgique, un événement majeur aura lieu le 30 septembre au parc d’attractions Bellewaerde à Ypres et des parcours locaux seront mis en place à Gesves, Binche et Molenbeek, entre autres.

L’inscription coûte 15 euros et comprend un t-shirt officiel. L’idée est que les personnes touchées par un cancer du sein prennent part à l’événement avec un t-shirt rose entourées des autres participants en t-shirt blanc. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de Think Pink.

Avec 11.129 participants, les Belges représentaient un quart du total des participants à la Race for the Cure de l’année dernière. "Nous voulons montrer aux malades qu’ils ne sont pas seuls. Notre objectif? Battre le record de l’année dernière et mobiliser 20.000 participants belges", indique Géraldine Bonnevie, responsable des événements chez Think Pink.

Les fonds récoltés par la Race for the Cure iront à la recherche scientifique et aux projets de soin à destination des personnes atteintes d’un cancer du sein. Celui-ci touche une femme sur 8 et 11.000 personnes par an en Belgique. Il est également responsable de 125.000 décès chaque année en Europe.