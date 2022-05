Grève du secteur public ce mardi 31 mai 2022: la Belgique en partie privée de services publics

Les transports en commun n’ont pas été épargnés par la journée d’action nationale. Sur le rail, le trafic ferroviaire était pratiquement à l’arrêt dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg mardi dans la matinée, seul un quart des trains circulant dans le reste du pays.

Le réseau TEC était particulièrement affecté, à tel point que la société régionale wallonne des transports conseillait aux voyageurs "de ne pas prendre le bus aujourd’hui". A Bruxelles, une seule (la ligne 1) des quatre lignes de métro était en service. L’offre de trams et bus n’était pas non plus assurée normalement, loin s’en faut. En Flandre, trois quarts des trams étaient supprimés à la Côte.

Cette offre réduite de transports en commun n’a en revanche pas engendré de chaos sur les routes, lors des heures de pointe matinales. Touring Mobilis a tout de même relevé 327 km d’embouteillages cumulés sur le réseau routier vers 8h15 mais il semble que de nombreux employés ont opté pour le télétravail.

Sur la voie d’eau, plusieurs écluses étaient fermées et des dizaines de bateaux bloqués devant celles-ci.

2 Écoles

Le mouvement de grève semblait assez peu suivi dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais les établissements scolaires étaient tout de même touchés par l’absence de professeurs et d’élèves, eux-mêmes empêchés par le manque de transport en commun.

L’appel à la grève a, en revanche, été entendu dans les prisons du royaume, dont le fonctionnement était fortement perturbé.

3 Bpost

La distribution du courrier n’a pas non plus pu se faire normalement, surtout en Wallonie, dans les régions de Charleroi et de Liège, où des piquets ont été installés. Des centres de tri de Bpost sont également touchés par la grève, ce qui laisse craindre encore quelques perturbations dans les prochains jours dans la distribution du courrier et des colis.

La grève se faisait également ressentir dans les parcs à conteneurs wallons et bruxellois et au niveau des collectes de déchets.

A la RTBF, l’information était assurée a minima; 230 personnes ont été réquisitionnées sur un total de 1.970 équivalents temps-plein (ETP). Des piquets de grève ont été installés sur les différents sites régionaux de la chaîne publique comme à Mons, Charleroi, Namur et Liège.

4 Zones de secours

Enfin, les zones de secours du pays menaient ci et là quelques actions sporadiques mais continuaient à assurer les premiers secours, que ce soit pour l’aide médicale urgente ou les interventions en cas d’incendie.

Cette journée d’action syndicale, qui vise à dénoncer un malaise général dans le secteur public mais aussi à réclamer plus de pouvoir d’achat, davantage d’investissements et le renforcement des pensions, n’est pas vue d’un bon œil par le Premier ministre.

Face à l’inflation galopante qui plombe le budget des ménages, Alexander De Croo a rappelé mardi matin sur les ondes de la VRT qu’en Belgique, "la compensation pour le pouvoir d’achat est automatique comparé à d’autres pays". Le Premier ministre a aussi appelé les Belges "à tenir, tant dans le secteur public que dans le privé."

Dans les rangs patronaux, les organisations flamandes Voka et Unizo avaient des mots plus durs, dénonçant des grèves "irresponsables et dangereuses". Pour le Voka, pendant flamand de l’Union wallonne des entreprises, "les syndicats ont des œillères" alors que pour l’organisation de classes moyennes Unizo, cette grève est un "sabotage intentionnel de notre économie par les syndicats."