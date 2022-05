Grève nationale ce mardi 31 mai 2022: voici les perturbations attendues

Les actions s’étendront à tous les services publics, fédéraux, communautaires et régionaux. Elles prendront différentes formes

En conséquence, de nombreuses perturbations sont attendues un peu partout dans le pays: les transports en commun, les administrations, la collecte des déchets, l’enseignement mais aussi les chaînes publiques seront touchés. On fait le point.

- Dans les transports en commun :

La SNCB annonce une circulation des trains fortement perturbée: un train IC sur trois circule, un train S et L sur cinq circulent, la plupart des trains P ne circulent pas et aucun train ne circule dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Pour plus d’infos, les passagers sont invités à se rendre sur le site internet .

Même son de cloche du côté du TEC . Des perturbations sont à craindre sur l’ensemble du réseau. Pour plus d’informations, consultez ce LIEN . Le TEC recommande à ses voyageurs d’anticiper leurs déplacements et de prévoir un moyen de transport alternatif.

La Stib s’attend également à de nombreuses perturbations et prévoit une circulation bien moins importante de ses trams, métros et bus. Tout comme le TEC, la Stib recommande à ses voyageurs de prévoir des alternatives. Les passagers seront informés en tant réel sur le site internet de la Stib.

- Les administrations communales et r égionales seront également fermées .

- Les pompiers participeront aussi à la mobilisation pour dénoncer le "peu d’intérêt" porté au personnel des zones de secours.

- Bpost s’attend également à des perturbations . L’impact réel des actions ne peut pas encore être anticipé. Le traitement des colis, journaux et courriers prioritaires sera favorisé, a confirmé un porte-parole de bpost.

- Dans l’ enseignement public : la mobilisation est surtout attendue en Flandre. Côté francophone, il ne devrait pas y avoir de fermetures d’école, selon la CGSP.