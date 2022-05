Votre commune sera-t-elle «jeune» ou «vieille»? Comment trouver un bon entrepreneur? Une maison de vie plutôt qu’une maison de repos...

Début de semaine, un voisin s’en est allé, comme il l’avait lui-même décidé. A 68 ans… La vie ne pouvait plus rien lui apporter disait-il.

Tout jeune, juste après ses études, il était entré dans une grosse société, comme employé administratif. Il a travaillé sans cesse, se dévouant corps et âme à cette entreprise qui était devenue sa seule famille. A force de travail, de cours du soir, de formations diverses, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie jusqu’à se retrouver responsable de plus de 300 personnes. Pour lui, rien d’autre ne comptait que le travail. Il n’a pratiquement jamais pris de congés de maladie. Chaque année, il laissait tomber de nombreux jours de congé et sa phrase favorite c’était: quand on fait un travail qu’on aime, on ne travaille pas vraiment. Exception faite pour la philatélie, il n’avait aucune passion, aucun loisir. Travail, toujours travail…

A 65 ans, on lui a fait comprendre qu’il devait prendre sa pension, pour laisser la place aux jeunes. Le jour de la réception organisée pour fêter son départ, il a pris la première vraie cuite depuis au moins 40 ans!

Le lendemain, il s’est installé dans son fauteuil préféré, tout perdu, ne sachant que faire de ses heures de liberté auxquelles il n’avait jamais pensé. Sa vie s’est alors déroulée, monotone, sans surprises, entre la télévision et l’observation passive de son quartier à travers la vitre. Après presque trois ans à végéter, il a choisi de s’en aller.

Heureusement, ce genre de personnage est assez rare. Mais malgré tout, ceux qui n’ont rien prévu pour l’après vie professionnelle sont assez nombreux. Combien sont-ils à ne pas se rendre compte que la fin d’une vie de boulot n’est en fait que le début d’une nouvelle? Le passage à la pension, ça se prépare. Longtemps à l’avance. Et surtout, le travail, il n’y a pas que ça dans la vie! Pensez-y!

