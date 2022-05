Défense: la Belgique doit promettre des dépenses à 2% au sommet Otan pour être «crédible»

Le Premier ministre Alexander De Croo, interrogé au JT du groupe privé VTM dimanche, est en faveur d’un tel engagement, mais estime qu’il faut d’abord établir sous quelles conditions une augmentation de budget se ferait. Le libéral vise un retour économique plus élevé des investissements, et davantage d’attention portée aux problématiques cyber et de terrorisme.

Le Premier ministre a récemment proposé de revoir l’effort budgétaire pour la Défense à la hausse, à 2% du PIB pour 2035. Ces 2% correspondent à ce que demande l’Otan de la part de ses membres. La commission de la Défense de la Chambre a décidé de se prononcer à ce sujet (la trajectoire budgétaire de la Défense) avant le sommet de l’Otan prévu fin juin à Madrid.

"De plus en plus de partis soutiennent l’augmentation à 2%", affirme Alexander De Croo dimanche à VTM. "Ceux qui veulent bénéficier des avantages de l’Otan doivent aussi contribuer", répète-t-il.

Présent aussi dimanche sur le plateau de la chaîne francophone RTL-TVi (dans le cadre de l’émission "C’est pas tous les jours dimanche"), l’amiral Michel Hofman y a estimé qu’une augmentation des budgets Défense "est indispensable dans la situation géopolitique actuelle en Europe". Il fait cependant déjà état d’une amélioration: "avec la vision stratégique du gouvernement précédent et le plan ‘STAR’ du gouvernement actuel, nous progressons (vers un budget à 1,54% du PIB en 2030, NDLR). Nous ne rattrapons pas encore" la plupart des autres pays de l’Otan, "mais nous avons engagé une amélioration", constate-t-il.