Toucher les chercheurs d’emploi passifs

Mark Maldeghem, CEO de Jobat, la plateforme de recrutement, pointe les difficultés pour les entreprises à recruter. "Les modes de recrutement sont totalement différents d'il y a deux ans." Il faut dire que la crise du coronavirus est passée par là et a profondément modifié le marché de l'emploi. "Les entreprises étaient inquiètes et ont freiné l'embauche, les investissements. En 2021, on a eu un rebond avec une atmosphère plus positive et une croissance au niveau de l'embauche avec la reprise. Au premier trimestre, cette croissance s'est poursuivie. Mais ici, au deuxième trimestre, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les cours qui ont augmenté..., l'insécurité règne à nouveau et les entreprises ont des difficultés à investir. On observe une stagnation." Selon lui, les 3e et 4e trimestres devraient aussi être compliqués... Mais pour autant, les besoins sont toujours bien présents.

Étendre les canaux de diffusion

C'est donc là, l'un des rôles de Jobat: se mettre au service des entreprises pour attirer les chercheurs d'emploi passifs. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas sur les canaux traditionnels pour la recherche car ils ont déjà un travail dans lequel ils sont bien mais qui pourraient constituer des profils intéressants. "On doit pouvoir contacter les chercheurs actifs mais aussi les passifs. Pour ça, Jobat a développé des stratégies ces dernières années. On propose du contenu, des vidéos, des podcasts... qui sont diffusés sur les canaux où se trouvent les profils passifs. Et ce, notamment via les médias avec des articles sur le marché de l'emploi. Mais aussi Facebook, Instagram, Youtube, Google... Notre but est d'avoir le plus grand taux de conversion possible."

Bien sûr, Jobat s'occupe aussi du recrutement des chercheurs actifs en diffusant les offres sur les sites des offices régionaux de l'emploi comme le Forem ou Actiris, en s'adressant aux réseaux de niche qui s'adressent à un secteur particulier, aux réseaux professionnels comme Linkedin... "On aide aussi les entreprises à se faire connaître, non pas avec leurs produits mais avec leur culture d'entreprise, ce qui les rend attractives sur le marché de l'emploi." Jobat organise également des salons de l'emploi. Le prochain se tiendra le 27 à Brussels Expo Palais 10.