«Une année 2021 décevante pour les PME et indépendants»

La Belgique compte 1,228 million d’indépendants, parmi lesquels 65% d’hommes, 59% de 30-54 ans et 64% à titre principal. La Flandre en compte beaucoup plus (61%) que la Wallonie (27%) et Bruxelles (10%). Par secteur, ils sont principalement actifs dans les professions libérales (32%), le commerce (24%) et l’industrie/artisanat (23%).