Le salaire médian brut bien supérieur à Bruxelles qu’en Wallonie et en Flandre

Le salaire médian varie fortement en fonction du statut et de la province, constate SD Worx sur base des chiffres de 400.000 travailleurs belges du privé. Ainsi, le Limbourg a le salaire médian le plus élevé pour les ouvriers (2.805 euros) et Bruxelles le plus bas. A contrario, les employés de la capitale sont ceux qui présentent la fiche de paie la plus avantageuse (3.911 euros). Soit près de 1.170 euros de plus que leurs homologues de la province de Namur.

La province de la capitale wallonne est en revanche la plus attractive pour les ouvriers avec une médiane de 2.678,50 euros, soit 170 euros de plus que Bruxelles.

Sur l’ensemble de la Wallonie, le salaire médian brut a progressé de 93 euros à 2.766,50 euros.