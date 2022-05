Test Achats plaide pour un certificat PEB amélioré

L’organisation de défense des consommateurs, qui déclare avoir interpellé à ce sujet les différents ministres de l’Énergie, propose une approche en cinq points pour rendre le certificat "plus concret et plus utile".

Premièrement, le PEB devrait mentionner la capacité requise pour le chauffage de l’habitation, afin d’éviter de se retrouver avec un système surdimensionné qui entraîne des frais inutiles pour le ménage, estime Test Achats. À la consommation par mètre carré que reprend le PEB, il faudrait également ajouter la consommation totale d’énergie. "Les grandes maisons qui ont un bon rendement énergétique au mètre carré peuvent se retrouver avec une facture énergétique élevée", illustre l’organisation. Cette évaluation de la consommation devrait en outre être "moins théorique et davantage liée au comportement réel des ménages dans les foyers", avance Test Achats.

Les recommandations formulées dans le certificat PEB devraient, par ailleurs, tenir compte des coûts des travaux à réaliser, "ce qui fait complètement défaut à Bruxelles et en Wallonie". Enfin, "les informations utiles du certificat devraient également parvenir à la partie qui rénove, ce qui n’est souvent pas le cas actuellement", tandis que chaque Région doit être en mesure de garantir la compétence technique et "les aptitudes sociales" des personnes qui établissent le certificat, conclut Test Achats.