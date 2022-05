Préparez votre visite avec une application

Le salon Batibouw ressemble à un énorme dédale où il n'est pas toujours facile de trouver exactement ce que l'on cherche sans préparation préalable. L'idéal est donc de planifier votre visite en ciblant exactement les exposants qui vous intéressent, tout en laissant un peu de place à l'inattendu. Désormais, il existe aussi une application smartphone, disponible via Google Play et App Store. Grâce à celle-ci, vous pouvez acheter vos tickets, retrouver toutes les informations pratiques, consulter le plan du salon, retrouver les exposants ou encore consultez le programme des conférences et des animations. Le salon Batibouw est ouvert du 21 au 29 mai, de 11h00 à 19h00 en semaine, de 10h00 à 19h00 le week-end et deux nocturnes sont également organisées, les mardi 24 et mercredi 25 mai jusqu'à 21h00. D.N.