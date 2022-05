Le nouveau président de la Ligue des droits humains est l’auteur et enseignant Edgar Szoc

Edgar Szoc est professeur invité en économie et politiques publiques à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant. Il est également l’auteur du livre "Inspirez, conspirez", "qui souligne les liens entre complotisme, antisémitisme et islamophobie et de la pièce de théâtre ‘Belgium Best country’. L’auteur est actif au sein du conseil d’administration de la Ligue des droits humains depuis une quinzaine d’années.