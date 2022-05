"Nous sommes l'un des secteurs qui a pu reprendre ses activités le plus rapidement, explique Sven Nouten, porte-parole de la Confédération Construction. Nous n'avons perdu qu'un mois car un accord a été trouvé avec les syndicats et dès la fin du mois d'avril, tous les chantiers étaient de nouveau opérationnels." Malgré ces bons résultats, l'organisation patronale veut faire plus, la sécurité reste une priorité absolue pour le secteur. "Cette diminution, c'est une bonne nouvelle. Mais si on compare à d'autres pays comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou la Suède, eux, ont la moitié d'accidents de travail. On veut donc s'améliorer." C'est pourquoi dès 2019, la campagne Safety My Priority était lancée à l'initiative de l'ancien directeur de la construction Paul Depreter.

Une campagne et une formation

"En tant qu'organisation patronale, on a une responsabilité. On doit pouvoir agir sur la prévention", assure Sven Nouten. Ainsi, en février 2019, lors du Forum de la Construction, organisé chaque année et qui réunit des professionnels du secteur et des personnalités politiques, le projet a pu se concrétiser. La thématique de cette année étant justement la sécurité.

"Safety My Priority, c'est d'abord un site web où on trouve différentes ressources, avec des consignes à respecter. C'est aussi une charte que les entreprises peuvent signer. Et puis, c'est un magasine trimestriel pour nos affiliés et qui peuvent y trouver des expériences d'entreprises, des interviews, des conseils... C'est très pratico-pratique. Le nouveau président de la Confédération Thomas Scorier y est aussi très attaché et veut poursuivre les objectifs de sécurité qui ont été fixés."

Ce n'est pas tout! La semaine dernière, la CCT sur les formations obligatoires à la sécurité était signée par les partenaires sociaux. Désormais, tout nouvel arrivant dans le secteur de la construction sera tenu de suive une formation de huit heures à la sécurité de base dans un centre de formations agréé dans le mois du début de l'emploi.